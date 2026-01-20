US-Präsidentschaft: Was ein Jahr Trump für Forschung und Gesundheit bedeutet

Vogelgrippe

Seit 2022 grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Der Erreger befällt vor allem Vögel, wurde aber auch schon bei vielen Säugetieren gefunden – in den USA auch bei Milchkühen. Auch rund 70 Fälle beim Menschen wurden in den USA dokumentiert, zwei Menschen starben.

Experten kritisieren, es werde viel zu wenig getan, um die Vogelgrippe in den USA zu überwachen und einzudämmen. Damit wachse die Sorge vor einer weiteren Pandemie.

Ernährung

Minister Kennedy würde gern die Ernährung der Amerikaner umstellen: Mehr Proteine, Obst, Gemüse und Vollkorn – weniger Alkohol, Zucker und hoch verarbeitete Lebensmittel. Dazu hat er neue Empfehlungen veröffentlicht. Größtenteils stimmen sie mit den Empfehlungen der meisten Wissenschaftler überein – nur der Fokus auf Protein und den Verzehr von Fleisch von Säugetieren wie Rindfleisch stößt auf Stirnrunzeln. Außerdem spricht Kennedy immer wieder davon, dass hauptsächlich Rindertalg zum Braten verwendet werden solle – was viele Experten verwundert ablehnen.

Eine Chance für Deutschland?

In Deutschland macht sich deutlich bemerkbar, wie sich der Wind in den USA gedreht hat. In einer Umfrage des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) unter US-Universitäten gaben Ende des vergangenen Jahres 67 Prozent der teilnehmenden Hochschulen an, das Interesse von Studierenden in den USA an einem Studium in Deutschland sei gestiegen. Bei Nachwuchsforschern waren es 70 Prozent, bei Professorinnen und Professoren 68 Prozent.

Von der Max-Planck-Gesellschaft heißt es mit Blick auf die Leitungsstellen von Forschungsgruppen, die Zahl der Bewerbungen aus den USA habe sich verdoppelt. In einem speziellen Programm zur Frauenförderung – dem Liese-Meitner-Exzellenzprogramm – seien es sogar dreimal so viele. "Das wird jetzt einige Karrieren durcheinander wirbeln", sagt eine Sprecherin der Gesellschaft auf Anfrage. Man werde versuchen, einige Talente zu halten und zu gewinnen.

Auch von der Fraunhofer-Gesellschaft heißt es, die USA – einst "zentraler Anziehungspunkt für internationale wissenschaftliche Talente" – hätten an Attraktivität verloren. "Davon profitieren Europa insgesamt und Deutschland im Besonderen." Allerdings gebe es unter anderem durch tarifliche Regelungen noch immer deutliche Einkommensunterschiede, weshalb Forschungspositionen in den USA trotzdem weiter Anziehungskraft hätten.

Das Bundesforschungsministerium hat in Kooperation mit etablierten Förderern und Organisationen im vergangenen Jahr ein 1.000-Köpfe-Plus-Programm ins Leben gerufen, mit dem internationalen Forschern in Deutschland Perspektiven und "ein sicherer Hafen der Wissenschaftsfreiheit" geboten werden sollen. Im Dezember hieß es, die ersten 166 Wissenschaftler aus 25 Ländern seien ausgewählt worden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gab an, in einem ersten Schritt Bewilligungen in Höhe von zwölf Millionen Euro ausgesprochen zu haben.