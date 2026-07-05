Historiker: letzter Vertreter des klassischen republikanischen Establishments

Trumps Regierungsstil führt aus Sicht des Historikers Christof Mauch dazu, dass Bush in einem neuen Licht wahrgenommen wird. "Bush steht heute für den letzten Vertreter eines klassischen republikanischen Establishments, das ideologisch konservativ war, seine Konflikte aber - vor der populistischen Transformation - noch innerhalb der institutionellen Ordnung austrug." Republikaner Trump dagegen stellt regelmäßig Richter, Medien und Institutionen infrage. Die Wahl seines Vorgängers Joe Biden zweifelt er an.Allerdings führe Trump nicht dazu, dass Bush mit Blick auf den Irak-Krieg "rehabilitiert" werde, heißt es von Mauch weiter.

Der Historiker hebt außerdem hervor, dass Bush ein Präsident einer politischen Epoche gewesen sei, in der politische Gegner als Gegner und nicht als "Feinde" des Systems galten. Trump habe diese Grenze verwischt und einen Prozess der demokratischen Erosion vorangetrieben.

Dass Bush, der Trump öffentlich nicht unterstützte, mit Demokraten anders umgeht, sieht man am Beispiel von Barack Obama, der auf ihn als Präsident folgte. Sie hätten erbitterte Gegner werden können. Doch mit den Obamas versteht sich Bush gut. Erst jüngst war er mit seiner Ehefrau und ehemaligen First Lady Laura bei der Eröffnung eines Zentrums in Chicago, das Obamas Wirken würdigt.