Damit könnte der Versuch unternommen werden - falls das Gesetz Trump zur Unterschrift im Oval Office vorgelegt werden sollte - , vom Präsidenten nach seiner Nato-Schelte wegen der aus seiner Sicht unzureichenden Hilfe in der Straße von Hormus ein Bekenntnis zu dem Verteidigungsbündnis abzupressen.

Richtig zurückrudern musste Trump jüngst mit der Idee eines staatlichen Fonds für angebliche Opfer der Justiz. Kritiker vermuteten dahinter ein Belohnungsinstrument für Trump-Loyale wie den Angreifern beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, die die Amtseinführung von Demokrat Joe Biden verhindern wollten. Der Groll war selbst bei Republikanern so groß, dass Trump offensichtlich keine andere Möglichkeit sah, als den Fonds wieder zu kassieren.

Vor Wochen fragte ein Reporter im Weißen Haus Trump, ob er Kontrolle im Senat verliere. Die Antwort: "Ich weiß es nicht."

Die Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver Ashbrook beschreibt die politische Lage als Patt. Republikaner im Senat winkten "nicht mehr unkritisch" Ambitionen des Weißen Hauses durch. Einige Abgeordnete spürten den direkten Druck ihrer Wähler, andere wiederum sorgten sich um die längerfristige Positionierung der Republikaner. Dennoch bleibe Trumps Einfluss bei den Vorwahlen vor den wichtigen Kongresswahlen derzeit ungebrochen.

Die Midterms: Verlieren Republikaner die dünne Mehrheit?

Für Trump tickt die Uhr. Am 3. November stimmt Amerika über zahlreiche Sitze im US-Kongress ab. Sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat könnten Trumps Republikaner ihre Mehrheit verlieren. Die "Washington Post" betont, dass die Verluste größer ausfallen könnten, wenn der Iran-Krieg andauere und die Benzinpreise weiter steigen lässt. Wenn Trump nicht mehr auf die Mehrheiten seiner Partei im Parlament setzen kann, wird es für ihn immer schwieriger werden, seine Politik durchzusetzen.