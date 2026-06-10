Immer mehr offener Widerstand im Parlament

Die vielleicht größte Gefahr lauert für Trump aktuell wohl gar nicht im Ausland, sondern zuhause. Und das hat mit dem US-Kongress in Washington zu tun: Selbst aus den eigenen Reihen bekommt der Republikaner immer mehr Druck, den Iran-Krieg schnell zu beenden. Und nicht nur bei diesem Konflikt. Jüngst verabschiedete das Repräsentantenhaus mit vielen Stimmen der Republikaner ein von demokratischer Seite eingebrachtes Paket zu Ukraine-Hilfen sowie Sanktionen gegen Russland und bekannte sich damit auch klar zum Nato-Bündnis. Damit könnte der Versuch unternommen werden - falls das Gesetz Trump zur Unterschrift im Oval Office vorgelegt werden sollte - vom Präsidenten nach seiner Nato-Schelte wegen der aus seiner Sicht unzureichenden Hilfe in der Straße von Hormus ein Bekenntnis zu dem Verteidigungsbündnis abzupressen.