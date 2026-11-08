US-Präsident Trump schürt Zweifel an Kongresswahl und droht Demokraten

Washington - Präsident Donald Trump schürt Zweifel am Ausgang der von seinen Republikanern haushoch verlorenen Kongresswahl und droht den siegreichen Demokraten wegen möglicher Untersuchungen seiner Verbündeten. Über seine Online-Plattform Truth Social wies er Justizminister Todd Blanche an, Ermittlungen gegen Politiker der Demokratischen Partei aufzunehmen, deren Untersuchungspläne er als "Erpressung" bezeichnete. Zugleich verbreitete er eine Reihe von Beitragen, in denen der Vorsprung der Demokraten bei der Parlamentswahl als zu hoch infrage gestellt wurde.