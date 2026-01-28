US-Präsident Merz tritt Zweifeln an Trumps Gesundheit entgegen

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist Zweifeln an der Gesundheit des 79-jährigen US-Präsidenten Donald Trump entgegengetreten. "Ich habe aus meinen Begegnungen mit Präsident Trump keinerlei Veranlassung an seiner Gesundheit zu zweifeln", sagte er auf einer Pressekonferenz in Berlin auf eine Journalistenfrage nach seinem Eindruck vom Gesundheitszustand des Präsidenten. "Ich habe den Eindruck, dass er, ja, in vollem Umfang seinem Amt gewachsen ist. Ich habe keinerlei Anzeichen dafür, dass das anders sein sollte."