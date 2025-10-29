US-Präsident Keine Ehrenbürgerschaft für Trump in Rheinland-Pfalz

Kein herausragendes Engagement für das Gemeinwohl

Als Begründung für die Ablehnung des Antrags wurde von Bad Dürkheims Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sowie mehreren Rednern der sehr geringe Bezug des US-Präsidenten zum Landkreis genannt. Mit der Ernennung zum Ehrenbürger würde außerdem nur Trumps übergreifendes politisches Agieren geehrt, nicht aber sein Engagement für den Landkreis.