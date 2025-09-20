US-Präsident gegen die Medien Trump sieht in negativer Berichterstattung über ihn "Betrug"

Trump gegen manche US-Medien

In den USA sind manche Fernsehsender und andere Medien traditionell eher einem der beiden großen politischen Lager wohlgesonnen. Das gilt sowohl für die Demokraten als auch die Republikaner. Der konservative Sender Fox News etwa sparte während der Amtszeiten von Trumps Vorgängern Joe Biden und Barack Obama nicht an extrem kritischer Berichterstattung über beide Präsidenten, hat für Trump selbst in der Regel aber nur Lob parat. Umgekehrt wurde anderen Sendern wie CNN vorgeworfen, beispielsweise zu wenig oder zumindest zu unkritisch über politische Patzer Bidens berichtet zu haben.