München - Sportsoziologe Gunter Gebauer hat den Anruf von US-Präsident Donald Trump an FIFA-Boss Gianni Infantino nach der Rot-Sperre für Nationalspieler Folarin Balogun als schweren Eingriff einer politischen Macht in die Autonomie des Sports kritisiert. "Für diese Einschätzung ist es im Grunde unerheblich, ob Trump wirklich durch seinen Anruf den Vorgang bewirkt hat, oder ob er sich nur damit brüstet", sagte Gebauer der "Süddeutschen Zeitung". Die Sperre Baloguns für das Achtelfinal-Duell der USA mit Belgien (1:4) wurde nach dem Anruf aufgehoben.