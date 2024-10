US-Präsident Als "Mr. President" in Deutschland zu Gast war

Jimmy Carter erinnert an die Luftbrücke

Im Juli 1978 ist Carter für einige Tage in Deutschland. In West-Berlin jubeln ihm auf dem Kurfürstendamm etwa 150.000 Menschen zu. Am Luftbrückendenkmal sagt er auf Deutsch: "Was immer sei, Berlin bleibt frei!". Am Potsdamer Platz blickt er auf die Mauer.