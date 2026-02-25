US-Parlament: Dutzende Demokraten wollen Trumps Ansprache boykottieren

Andere Abgeordnete und Senatoren wollen stattdessen an Gegenveranstaltungen liberaler Aktivisten und Gruppen teilnehmen. Dort sollen unter anderem der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, der sich offen gegen Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE in seiner Stadt stellte, sowie der Journalist und Trump-Kritiker Don Lemon sprechen.