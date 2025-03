US-Opposition Tot stellen oder angreifen? Das Trump-Dilemma der Demokraten

Walz, Harris und Co.

Ein anderer alter Bekannter, der derzeit auffällig oft in der Öffentlichkeit auftaucht, ist Tim Walz. Der Gouverneur von Minnesota wollte als Vizekandidat an der Seite von Harris ins Weiße Haus einziehen. Nun organisierte er gleich mehrere Bürgerforen im Mittleren Westen und gab eine Reihe von Interviews. "Ich würde behaupten, dass der Weg zum Autoritarismus mit Menschen gepflastert wurde, die sagen: Du übertreibst", sagte der 60-Jährige mit Blick auf Trump in einem Gespräch mit "The New Yorker". Angesprochen auf eine mögliche Kandidatur sagt er: "Ich werde tun, was immer nötig ist. Ich wäre sicherlich nicht so arrogant zu glauben, dass es unbedingt ich sein muss."

In einer aktuellen Umfrage unter Parteianhängern der Demokraten zu den Präsidentschaftsvorwahlen 2028 kommt die einst gescheiterte Kandidatin Harris auf die meiste Unterstützung, sollte sie antreten (36 Prozent). Weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz ist der ehemalige Verkehrsminister Pete Buttigieg (10 Prozent). Ocasio-Cortez, Newsom und Walz teilen sich mit jeweils 5 Prozent den dritten Platz. Harris überlegt derzeit, ob sie sich für das 2026 zur Wahl stehende Gouverneursamt in Kalifornien bewerben soll.

Disput

Die Demokraten sind im Kongress in der Minderheit - völlig zahnlos sind sie aber nicht. Ein Paradebeispiel für ein fehlendes Konzept ist ihr Verhalten im Parlament dennoch. Statt Einigkeit und Stärke demonstrieren sie Spaltung und Zerrissenheit. Angefangen hatte alles bereits mit der ungelenken Reaktion der Partei auf Trumps Rede im Kongress. Statt einer gemeinsamen Botschaft gab es Anti-Trump-Schildchen hier, abgesprochene Farbwahl bei der Kleidung dort - und einige Kongressmitglieder tauchten erst gar nicht auf.

Zum offenen Bruch kam es aber bei der Abstimmung über den Haushalt. Im Raum stand die Frage, ob die Demokraten das Finanzierungsgesetz von Trumps Republikanern mittragen oder einen Stillstand der Regierungsgeschäfte, also einen Shutdown, in Kauf nehmen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Für beide Optionen gab es eine Reihe guter Pro- und Kontraargumente für die Partei. Doch statt sich auf eine Möglichkeit zu einigen und diese zu verteidigen, kam es zum strategischen Super-GAU.

Während die Demokraten im Repräsentantenhaus fast geschlossen gegen den Haushalt stimmten, legte Chuck Schumer, der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, eine Kehrtwende hin. Er sorgte dafür, dass der Haushalt mit den dafür notwendigen Stimmen seiner Partei die Parlamentskammer passierte. Die Begründung: der Preis zu hoch, kämpfen lohnt sich hier nicht. Es erinnert an den Rat, sich erst mal tot zustellen.

Seitdem reißt die Kritik an dem 74-Jährigen nicht ab, es gibt Rücktrittsforderungen. Im Raum steht auch die Frage, ob die Führung der Demokraten in den beiden Kammern überhaupt ernsthaft miteinander spricht. Von Trump jedenfalls gab es vergiftetes Lob für Schumers Sinneswandel: "Glückwunsch an Chuck Schumer, der das Richtige tut."