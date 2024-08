Dieser warnte, bereits zu weit nach vorne zu schauen. "Ich muss mich auf mich selber konzentrieren. Wenn ich gut Tennis spiele, habe ich das Gefühl, dass ich gegen jeden gewinnen kann", sagte er. "Wenn ich aber schlecht spiele, kann ich gegen jeden verlieren."

Immer wieder musste Zverev in seiner Karriere bereits zu Beginn der zweiwöchigen Turniere viel Kraftaufwand betreiben. Schon mehrfach wurde der zweimalige Grand-Slam-Finalist in späteren Runden dann von Blessuren und Verletzungen gestoppt, zuletzt zermürbte ihn der Spanier Carlos Alcaraz im French-Open-Endspiel in fünf Sätzen. Dennoch sieht auch Boris Becker Zverev neben Djokovic, Sinner und Alcaraz "im engen Favoritenkreis" für den Titelgewinn in New York, wie er als Sportdeutschland.TV-Experte sagte.

Zverev: "Meine Mutter darf machen, was sie will"

Im Verlauf eines Turniers legt Zverev dabei grundsätzlich großen Wert darauf, dass in seiner Box möglichst von Beginn bis zum Ende immer die gleichen Leute sitzen. Bei seiner Mutter will er da aber eine Ausnahme machen, so dass sie nicht wieder in der zweiten Runde am Platz auftauchen muss. "Meine Mutter darf machen, was sie will", sagte er. "Mama ist Mama."

Zvereva war wie auch ihr Ehemann, der Zverev trainiert, früher selbst als Tennisprofi aktiv. Sie sei während der Spiele normalerweise mit den Hunden unterwegs und werde von ihrer eigenen Mutter per Anruf über das Ergebnis informiert, erläuterte sie einmal ihr Ritual. "Ich bin dabei, schaue aber nicht zu", sagte Zvereva bei Eurosport vor dem diesjährigen French-Open-Finale.