"Ich glaube, auch die Einsamkeit auf dem Platz darf man nicht unterschätzen", sagte Petkovic. "Dieser Druck, selbst entscheiden zu müssen und es selbst dann auch vermasselt zu haben. Ich glaube, nichts steht alleine für sich, aber all diese Sachen zusammengenommen kreieren diesen Druck. Ich glaube, dass die Kombination aus einer generellen mentalen Erschöpfung und der körperlichen Erschöpfung sehr schwierig ist."

Hilfe nehmen dabei womöglich mehr Profis in Anspruch als man denken könnte. "Vielleicht reden nicht alle darüber", so Petkovic. Die gehe aber davon aus, "dass 75, 80 Prozent" im mentalen Bereich professionell aufgestellt seien.