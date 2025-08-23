US Open der Tennisprofis Zverev sucht professionelle Hilfe - Prozess "über Jahre"

Zverev ist überzeugt, dass ihn Toni Nadal dem lang ersehnten ersten Grand-Slam-Titel ein Stück näherbringen kann. Eine Zusammenarbeit kam aber zunächst nicht zustande. "Ich glaube, er war es nicht gewohnt, dass er nicht sofort ein Ja bekommen hat", meinte Tennisikone Becker im gemeinsamen Podcast mit Andrea Petkovic. Becker hatte Zverev schon zuvor zu einem externen Trainer geraten, um mit den derzeit dominierenden Jannik Sinner und Carlos Alcaraz Schritt halten zu können.

In New York hatten Zverev vor fünf Jahren nur zwei Pünktchen zum Grand-Slam-Triumph gefehlt. Sein Ziel verfolgt er nun noch immer. Der Chilene Alejandro Tabilo dürfte zum Auftakt kein Stolperstein sein. Insgesamt hat Zverev eine lange machbare Auslosung erwischt. Für den Weg bis ins erhoffte Finale wird er aber auch körperlich 100 Prozent fit sein müssen.

Zu viele Schmerzmittel gegen die Rückenschmerzen?

Und davon war er noch vor einer knappen Woche weit entfernt. In Cincinnati klagte er über Atem- und Kreislaufprobleme, war phasenweise ein Schatten seiner selbst. Was hinter den Problemen steckte, ließ Zverev rätseln.

Seine Werte bei einem Blutbild seien okay gewesen, berichtete der dreimalige Grand-Slam-Turnier-Finalist. "Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass ich zu viele Schmerzmittel genommen habe und mir dadurch vielleicht etwas schlecht wurde. Ich habe Rückenschmerzen gehabt die letzten paar Wochen."

Der Rücken. Noch etwas, das ihn beeinträchtigen kann. Doch Zverev gibt sich zuversichtlich: "Für mich geht es darum, den letzten Punkt zu gewinnen. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass ich das dieses Jahr schaffen kann." Die Topfavoriten sind Sinner und Alcaraz.