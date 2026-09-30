Welche Rolle spielt der Abzug im Iran-Krieg?

Der Schritt spielt dem Iran in die Hände, denn er kann seine Macht im Irak erhalten oder ausbauen. Die Milizen können weiter US-Einrichtungen oder Energie-Infrastruktur in den Golfstaaten angreifen. Kritiker fürchten eine Wiederholung des US-Abzugs aus Afghanistan: ein militärischer Abschied, ohne Gefahren ausreichend einzudämmen. Die Milizen verlieren mit den US-Soldaten aber auch eines ihrer Hauptargumente für den bewaffneten "Widerstand".

Washington wird weiter auf deren Entwaffnung dringen. Das Ziel sollte nicht sein, den Irak gegen den Iran aufzubringen, sagt Lahib Higel von der Crisis Group. Dafür sei der Iran im Irak politisch zu mächtig und auch ein zu wichtiger Wirtschaftspartner. "Der Irak braucht Raum, um seine eigene Balance zu finden", sagt Higel zum Spagat zwischen Teheran und Washington.

Noch stärker gefährdet sind jetzt vor allem die Kurden, die im Krieg hundertfach angegriffen wurden und die nun ihren wichtigsten Schutzschild verlieren. Sie müssen wie in Syrien auch um ihr Projekt für eine Selbstverwaltung bangen, die vor allem mit Schutz des Westens entstand, schreibt die Denkfabrik Atlantic Council. Der kurdische Ministerpräsident Masrur Barsani spricht in einem Interview von einer "Schande".

Wie blicken die USA heute auf den Irak-Krieg zurück?

Die Mehrheit der Amerikaner geht Umfragen zufolge nicht davon aus, dass der Krieg die USA sicherer gemacht hat. Der Abzug passt zum erklärten Ziel Trumps, US-Militäreinsätze im Nahen Osten herunterzufahren und die "ewigen Kriege" zu beenden. Allerdings könnte auch der Iran-Krieg, den Trump gemeinsam mit Israel begann, ein solcher "forever war" werden.