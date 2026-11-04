US-Kongresswahlen Doppelte Niederlage - Anfang vom politischen Ende Trumps?

Ist im Kongress nun mit mehr Gegenwind für Trump zu rechnen?

Ja. Mit der Mehrheit in beiden Kammern haben die Demokraten künftig mehr Macht, um etwa zu versuchen, Trumps Zollpolitik auch auf parlamentarischem Wege einzuhegen. Die Hürden für die Verabschiedung eigener Gesetzesinitiativen sind für sie allerdings auch dann noch hoch. Denn im Senat reicht eine einfache Mehrheit für vieles nicht aus. Um zentrale Maßnahmen voranzubringen, braucht es oft die Zustimmung von mindestens 60 Senatorinnen und Senatoren. Hier werden die Demokraten wahrscheinlich weiter auf republikanische Stimmen angewiesen sein.

Selbst wenn ein paar Republikaner zusammen mit den Demokraten gegen Teile von Trumps Politik stimmen würden, kann dieser als Präsident noch sein Veto gegen Gesetze einlegen. Auf Truth Social suggerierte Trump bereits, dass er von diesem Recht Gebrauch machen könnte. In der Wahlnacht postete er dort eine rote Kappe mit der Aufschrift "VETO".

Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, braucht es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder. Das ist äußert schwer zu erreichen.

Also sind die Demokraten letztlich machtlos gegen Trump?

Nein. Insbesondere beim Ringen um den Haushalt haben sie nun mehr Gewicht, um den Republikanern Zugeständnisse für ihre Anliegen abzutrotzen. Mit der Mehrheit in beiden Kammern haben sie außerdem sowohl die Möglichkeit, wichtige Personalentscheidungen Trumps zu blockieren, als auch republikanische Gesetzesvorhaben.

Künftig muss der US-Präsident außerdem mit mehr Kontrolle seines Handelns rechnen: Ab Januar, wenn das neu gewählte Parlament erstmals zusammentritt, können die Demokraten Untersuchungen gegen ihn einleiten, Aussagen erzwingen und sich interne Papiere vorlegen lassen. Im härtesten Fall könnten Ergebnisse solcher Untersuchungen auch die Grundlage für ein weiteres Amtsenthebungsverfahren ("Impeachment") gegen Trump oder seine Kabinettsmitglieder bilden - wie schon in seiner ersten Amtszeit, als die Republikaner in den Midterms 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren hatten.

Wenden sich nun auch Republikaner von Trump ab?

Im Wahlkampf war bereits zu beobachten, wie sich einzelne republikanische Kandidaten von Trumps Politik distanzierten. In Michigan etwa forderte der Republikaner Mike Rogers ein Ende des Zollkonflikts mit dem Nachbarn Kanada.

Noch deutlicher fiel die Distanzierung einiger Republikaner zu Trumps jüngster Annäherung an Moskau aus. Der Kurs des US-Präsidenten im Ukraine-Krieg legte bereits mehrfach Risse in seiner Partei offen.

Den offenen Bruch wagte allerdings nahezu niemand, der erneut für ein politisches Amt kandidierte. Denn wer den Zorn des Präsidenten auf sich zog, musste bei den Vorwahlen und den Midterms mit der Quittung seiner Anhänger rechnen. Doch mit dem Ende der Wahl fällt dieses disziplinierende Element nun weg. Möglich ist also, dass sich nach der Wahl mehr Parteikollegen mit offener Kritik am Präsidenten aus der Deckung wagen.

Könnte dabei auch schon die nächste große Wahl eine Rolle spielen?

Ja, zumindest richtet sich der Blick nach den Midterms zunehmend auf die Präsidentschaftswahl 2028. Trump darf gemäß der US-Verfassung nicht noch einmal antreten. Bleiben seine Beliebtheitswerte so schlecht, dürfte das den Anreiz für seine Republikaner erhöhen, sich von ihm abzuwenden.

Spätestens wenn sich Anwärter auf seine Nachfolge aus der Deckung wagen, dürfte sich auch mehr und mehr herauskristallisieren, wie eine republikanische Partei nach Trump aussehen könnte. Die Frage ist dann auch, was mit der Bewegung "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder großartig) passiert: Prägt sie weiter das Image der Republikaner, oder bröckelt ihr Einfluss mit der Macht von Trump?