US-Kongresswahlen "Blaue Welle" bei den Midterms? Die Probleme der Demokraten

Wie unterschiedlich die Bürger auf solche Vorstöße reagieren, zeigen zwei Beispiele: Bei einer parteiinternen Vorwahl für das Gouverneursamt in Wisconsin unterlag die linke Kandidatin Francesca Hong dem moderateren David Crowley - und das, obwohl die 40-Jährige als Hoffnungsträgerin galt. Kritiker verweisen darauf, dass Hong ihre dezidiert linke Politik und kontroversen Äußerungen wohl am Ende den Sieg gekostet hätten.

Anders sah es in Michigan aus, wo sich der linke Demokrat und gläubige Muslim Abdul El-Sayed durchsetzte. Er will in den US-Senat einziehen und unter anderem eine allgemeine Gesundheitsversorgung vorantreiben, Spenden von Konzernen und Lobbyorganisationen in der Politik verbieten und die Einwanderungsbehörde ICE abschaffen. El-Sayed - den Trump im Wahlkampf als "Dschihadisten" verunglimpft - zählt mittlerweile zu den bekanntesten Köpfen der Midterms.

3. Fehlendes Geld

Im US-Wahlkampf spielt Geld eine entscheidende Rolle. Mehr TV-Werbung, aufwendigere Auftritte und gezielte Social-Media-Kampagnen sichern den Kandidaten die nötige Sichtbarkeit. Beide Parteien warben in den vergangenen Wochen nahezu täglich um finanzielle Unterstützung. Für die Demokraten ist das Geld immer wieder ein schwieriges Thema.

Ein Beispiel: Die Dachorganisation Democratic National Committee (DNC) kämpft nach Medienberichten schon länger mit Geldproblemen. Die "New York Times" meldete im Sommer, dass die Parteizentrale in Washington so knapp bei Kasse sei, dass sie Dienstleister gebeten habe, Rechnungen erst nach den Zwischenwahlen zu stellen. Zudem gab es Berichte über eine neue Kreditlinie, für die das DNC sein Gebäude als Sicherheit hinterlegt haben soll. Zwar kam so etwas schon früher vor, es schürte aber Sorgen, dass dies ein Beleg für sich verschärfende finanzielle Probleme sein könnte.

Auch bei Spendenaufrufen geraten die Demokraten gegenüber den Republikanern deutlich ins Hintertreffen. Zwar spendeten etwa der US-Geschäftsmann Michael Bloomberg und der demokratische Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, Millionen an demokratische Gruppen und Kandidaten. Allerdings schafften es vor allem konservative Aktionskomitees (sogenannte Super PACs), noch größere Summen von unternehmensnahen Großspendern einzusammeln. Medienberichten zufolge stellte Tech-Milliardär Elon Musk allein rund 276 Millionen Dollar für das Umfeld von Trumps Partei bereit. Der US-Präsident selbst gab an, bis zur Wahl mehr als 400 Millionen Dollar spenden zu wollen.

Das schlägt sich in den erwarteten Werbeausgaben nieder: Bis November dürften die Republikaner allein für Senatswahlen Werbegelder von fast einer Milliarde US-Dollar ausgeben. Weitere knapp 314 Millionen Dollar dürften für Rennen um Sitze im Repräsentantenhaus aufgewendet werden, wie die "New York Times" unter Berufung auf eine Auswertung berichtete. Die Demokraten dürften dagegen circa 625 Millionen Dollar für Werbung für Senatssitze ausgeben, während die Summe beim Repräsentantenhaus mit knapp 300 Millionen Dollar ähnlich wie bei den Republikanern ausfällt. Es handelt sich um Prognosen.

Mit Blick auf einzelne Politiker ergibt sich dagegen ein anderes Bild: Während die zentrale Parteikasse der Demokraten unter Druck steht, verzeichnen manche bekannte Kandidaten überdurchschnittlich große Direktspenden. Im Kampf um den US-Senat stechen laut Bundeswahlkommission etwa der Amtsinhaber des Bundesstaates Georgia, Jon Ossoff, mit rund 131,1 Millionen US-Dollar an Spenden sowie der texanische Herausforderer James Talarico mit knapp 128,8 Millionen US-Dollar hervor.