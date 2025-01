US-Grenze Trumps Anti-Migrationskurs: Angst und Unsicherheit in Mexiko

Da in Mexiko die Drogenkartelle oft Migranten entführen, um Lösegeld zu fordern, wurden Colina und andere, die ebenfalls Termine hatten, von mexikanischen Beamten die letzten 600 Kilometer bis zur US-Grenze begleitet. Doch als Colina in Ciudad Juárez ankam, wurden alle Termine von der US-Regierung abgesagt - am 20. Januar, dem Tag der Vereidigung von Donald Trump. "Das hatte ich nicht erwartet", sagt Colina. "Alle meine Pläne wurden über den Haufen geworfen."