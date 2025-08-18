US-Fußball Spätes Gegentor verdirbt Müller-Debüt: Vancouver nur 1:1

Vancouver - Ein Gegentor in der Nachspielzeit hat die Premiere von Ex-Fußballnationalspieler Thomas Müller für die Vancouver Whitecaps verdorben. Der Weltmeister von 2014 kam bei seinem knapp 30-minütigen Debüt-Einsatz für die Kanadier gegen Houston Dynamo FC in der nordamerikanischen Major League Soccer nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der langjährige Bayern-Star hatte kurz nach seiner Einwechslung zum vermeintlichen 2:0 getroffen, wegen einer Abseitsposition wurde der Treffer aber nicht gegeben.