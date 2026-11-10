Viel weniger Plätze in Manhattan

Gothams Team tritt nun im Icahn Stadium auf Randall's Island in Manhattan an - dort ist aber nur Platz für rund 5.000 Fans. "Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben sich unsere Spielerinnen das Recht erkämpft, ein Halbfinalspiel zu Hause auszutragen, und unsere Fans haben die Chance erhalten, Teil dieses historischen Moments zu sein", sagte Clubpräsidentin Carolyn Tisch Blodgett. "Leider haben wir angesichts der Platzverhältnisse die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, unser Halbfinalspiel ins Icahn Stadium zu verlegen."