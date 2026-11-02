US-Fußball: Lionel Messi schießt Miami mit 26. Saisontor zum Sieg

Foxborough - Superstar Lionel Messi hat Inter Miami zum nächsten Sieg in der US-Fußballliga MLS geführt. Der argentinische Nationalspieler war beim 2:1 (0:0)-Erfolg über New England Revolution mit dem Siegtreffer zur Stelle. Durch den 16. Saisonsieg verdrängte Miami in der Eastern Conference New England vom zweiten Platz und sicherte sich einen Platz beim Concacaf Champions Cup im kommenden Jahr. Der Champions Cup wird in Nord- und Zentralamerika sowie in der Karibik ausgespielt. Der Sieger qualifiziert sich für die FIFA-Klub-WM.