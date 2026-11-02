US-Fußball: Lionel Messi schießt Miami mit 26. Saisontor zum Sieg

"Ich habe keinen Zweifel daran, dass er der Beste von allen ist", sagte Miamis Cheftrainer Cristian Gonzalez. "Leo hat in seinem Alter und mit dem, was er leistet, aus meiner Sicht sowohl den MVP-Titel als auch den Ballon d'Or verdient." In diesem Jahr holte sich Harry Kane den Titel des Weltfußballers des Jahres, Messi landete bei der Wahl auf dem fünften Platz.