Chicago - Der Wechsel von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (37) in die USA zu Chicago Fire ist offiziell. Der polnische Fußball-Nationalspieler und der Ex-Club von Bastian Schweinsteiger einigten sich auf einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/2028, teilte das Team aus der Major League Soccer mit. Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft am Monatsende aus. Voraussetzung sei jetzt nur noch ein Visum für den Stürmer. Lewandowski ist in Chicago einer der sogenannten Designated Players und darf damit deutlich mehr Geld verdienen als seine Teamkollegen.