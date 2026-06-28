Berlin - Der Wechsel von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski (37) in die USA zu Chicago Fire steht laut Medienberichten unmittelbar bevor. Demnach haben sich der polnische Fußball-Nationalspieler und der Club aus der Major League Soccer auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Die vorbereiteten Dokumente soll innerhalb der nächsten 24 Stunden unterschrieben werden. Der Stürmer soll zeitnah den Medizincheck absolvieren, hieß es bei Sky und "The Athletic" weiter. Lewandowskis Vertrag beim FC Barcelona läuft am Monatsende aus.