Stockholm - Vor dem Hintergrund von Gesprächen zu einem Friedensplan hat der ukrainische Parlamentspräsident, Ruslan Stefantschuk, erneut "rote Linien" gezogen und Kompromisse in mehreren Fragen ausgeschlossen. "Keine Anerkennung der russischen Besetzung ukrainischer Gebiete. Keine Beschränkung der Verteidigungskräfte der Ukraine. Kein Veto zum Recht der Ukraine zukünftige Bündnisse zu wählen", sagte der Parlamentschef bei einem Auftritt in Stockholm im Rahmen der sogenannten Krim-Plattform. Zwar unterstrich er die ukrainische Bereitschaft zu "inhaltsreichen Verhandlungen für ein Ende des Krieges". Doch seien Zugeständnisse in Fragen der Sprache, der Religion und der "nationalen Identität" ebenso nicht möglich.