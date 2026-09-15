Los Angeles - Mit insgesamt 14 Emmys gewann die Horror-Comedyserie "Widow's Bay" mehr Auszeichnungen als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der US-Fernsehpreise. Aber auch andere Schauspieler, Schauspielerinnen, Serien und Shows konnten Preise einsammeln. Ein Überblick über die diesjährigen Gewinner in den wichtigsten Kategorien: