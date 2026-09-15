Outstanding Lead Actress in a Drama Series (Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie): Rhea Seehorn ("Pluribus", deutscher Titel: "Pluribus - Glück ist ansteckend")
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series (Herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie): Tom Pelphrey ("Task")
Outstanding Lead Actor in a Drama Series (Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie): Noah Wyle ("The Pitt")
Outstanding Directing for a Drama Series (Herausragende Regie einer Dramaserie): Saul Metzstein ("Slow Horses", deutscher Titel: "Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb")
Outstanding Writing for a Drama Series (Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie): Vince Gilligan ("Pluribus", deutscher Titel: "Pluribus - Glück ist ansteckend")