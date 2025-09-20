US-Einwanderung: Trump öffnet Reichen die Tür und schließt sie für Fachkräfte

Washington - US-Präsident Donald Trump treibt seine Pläne für eine "Gold Card" voran, die finanzkräftigen Einwanderern dauerhaftes Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten sichern soll - und beschränkt zugleich Visa für Fachkräfte, auf die viele US-Techkonzerne angewiesen sind. Kurz vor dem Wochenende unterzeichnete der Republikaner zwei entsprechende Anordnungen im Weißen Haus. Flankiert wurde er dabei von seinem Handelsminister Howard Lutnick und zwei übergroßen Darstellungen der goldenen Karte, auf der Trump neben der Freiheitsstatue abgebildet ist.