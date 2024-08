Für einen Überraschungsmoment sorgte ein kurzer Auftritt von Kamala Harris, der nicht angekündigt war. Sie dankte ihrem Chef für seine "historische Führung" in den vergangenen Jahren. Sie sei Biden "ewig dankbar" für seinen Dienst an der Nation und für alles, was er weiterhin für Amerika tun werde.

Hillary Clinton lenkt Aufmerksam auf Harris als Frau

Einen etwas anderen Ton am ersten Abend des viertägigen Treffens setzte die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton. Sie wertete die Nominierung Harris' als wegweisenden Schritt für das Land. Amerika sei kurz davor, die höchste und härteste gläserne Decke zu durchbrechen, sagte Clinton, die 2016 selbst als Präsidentschaftskandidatin angetreten war.

"Wir schreiben ein neues Kapitel in der Geschichte Amerikas", sagte die 76-Jährige. Harris will die erste Präsidentin der US-Geschichte werden - Clinton war 2016 die erste Präsidentschaftskandidatin einer der großen Parteien in den USA gewesen. Sie wollte damals als erste Frau auf den Chefsessel im Weißen Haus aufrücken, unterlag damals jedoch ihrem republikanischen Kontrahenten Trump.

Auftakt des Parteitags begleitet von Protesten

Rund um den Demokraten-Parteitag kam es am Montag zu größeren propalästinensischen Demonstrationen. Mehrere Tausend Menschen schlossen sich am Nachmittag einem Protestzug zum Veranstaltungsort an. Der Protest richtete sich in erster Linie gegen das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen und die militärische Unterstützung der USA für Israel.

Unterstützt wurde der Protest von unterschiedlichen Gruppen. Die Polizei war rund um den Protestzug mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, vier Menschen seien festgenommen worden, nachdem diese einen Sicherheitszaun in der Nähe des Veranstaltungsortes durchbrochen hätten. Überwiegend blieb es friedlich.