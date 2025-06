US-Auslandssender in der Krise Radio Freies Europa: 75 Jahre - und nun Schluss?

Derzeit hangelt sich der Sender von Monat zu Monat, indem er mit einstweiligen Verfügungen die Freigabe der Gelder erzwingt. Doch Ende September endet das Fiskaljahr in den USA. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss. Es lässt nichts Gutes erahnen, dass der in Washington einflussreiche Elon Musk vor wenigen Monaten über die US-Auslandssender schrieb: "Yes, shut them down."