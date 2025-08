Der Hals misst über einen Meter

"Ich kannte den Fund schon lange", sagte Sachs. Ihm sei von Anfang an der lange Hals aufgefallen. Das gut erhaltene Skelett misst laut Studie 295 Zentimeter - 125 davon entfallen auf den Hals und 81 auf den Schwanz. "Das Skelett ist aber etwas zusammengeschoben und der Kopf ist nicht ganz vollständig. Das lebende Tier wird also etwa 3,5 Meter lang gewesen sein", so Sachs.