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  6. Achtung, die Dinos kommen!

Urzeit hautnah erleben Achtung, die Dinos kommen!

In Sonneberg sind derzeit „Riesenechsen“ unterwegs. Doch statt Gefahr steckt dahinter ein spannendes Freizeitangebot.

Gefährliche Tiere in Sonneberg gesichtet! Keine Sorge, es handelt sich nur um die beeindruckenden Riesenechsen der mobilen Ausstellung „Jurassic Freizeitpark XXL“, die vom 30. Mai bis 7. Juni am Wolkenrasen in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gastiert. Mehr als 70 verschiedene Dinosaurierarten werden im größten mobilen Dinopark Deutschlands gezeigt, detailgetreu rekonstruiert in Zusammenarbeit mit internationalen Experten sowie dem Dinopark Münchehagen und mit modernster Technik umgesetzt. Die Exponate reichen vom kleinen Dino-Nachwuchs bis hin zu imposanten Modellen mit bis zu 35 Metern Länge, acht Metern Höhe und einem Gewicht von knapp zwei Tonnen.

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Neuhaus am Rennweg: Beim „Miteinander“ ist man füreinander da

22.05.2026 18:07 Neuhaus am Rennweg Beim „Miteinander“ ist man füreinander da

Künstlerisch aufgearbeitete, ganz persönliche Teilhabegeschichten in Neuhaus und Sonneberg machen Mut – und das auf Augenhöhe.

Ein besonderes Highlight sind zwei bewegliche Dinosaurier, die ursprünglich für den Filmpark Babelsberg im Umfeld des Hollywood-Klassikers „Jurassic Park“ entwickelt wurden und unter anderem auch in der ZDF-Sendung „Wetten, dass…?“ zu sehen waren. Ergänzt wird die Ausstellung durch zahlreiche interaktive Stationen, Workshops zur Fossilienforschung sowie spezielle Bereiche für Kinder und junge Entdecker.

Die Ausstellung ist täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen bereits von 11 bis 18 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich und kosten 14 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Kinder; für Schulklassen gibt es vergünstigte Gruppenpreise. Weitere Informationen gibt es unter www.dino-event.de oder telefonisch unter (0151) 61 05 76 43.