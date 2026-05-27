Urzeit hautnah erleben Achtung, die Dinos kommen!

Gefährliche Tiere in Sonneberg gesichtet! Keine Sorge, es handelt sich nur um die beeindruckenden Riesenechsen der mobilen Ausstellung „Jurassic Freizeitpark XXL“, die vom 30. Mai bis 7. Juni am Wolkenrasen in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gastiert. Mehr als 70 verschiedene Dinosaurierarten werden im größten mobilen Dinopark Deutschlands gezeigt, detailgetreu rekonstruiert in Zusammenarbeit mit internationalen Experten sowie dem Dinopark Münchehagen und mit modernster Technik umgesetzt. Die Exponate reichen vom kleinen Dino-Nachwuchs bis hin zu imposanten Modellen mit bis zu 35 Metern Länge, acht Metern Höhe und einem Gewicht von knapp zwei Tonnen.