Uruguays Coach nach Scheitern WM-Trainer verblüfft mit Aussagen bei 100-Minuten-Auftritt

Zapopan - Uruguays Trainer Marcelo Bielsa hat auf einer 100 Minuten langen Pressekonferenz mit einigen kuriosen Aussagen für Verwunderung gesorgt. "Wovon ich absolut überzeugt bin, ist, dass es niemanden interessiert, was ich weiß", sagte der 70 Jahre alte Coach. Außerdem könne er "perfekt" erklären, "warum wir die Gruppenphase mit sieben Punkten hätten beenden müssen". Der zweimalige Fußball-Weltmeister Uruguay war bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada mit nur zwei Zählern vorzeitig ausgeschieden.