Das argentinische Team des Jahres 2002 führte er als großer Titelfavorit zur WM. Und was an diesem Samstag auch mit Uruguay droht, wurde vor 24 Jahren mit bekannten Namen wie Gabriel Batistuta, Diego Simeone oder Mauricio Pochettino tatsächlich Realität: Sie schieden nach der Vorrunde aus.

"Marcelo Bielsa wird seine WM-Geister einfach nicht los", titelte das Magazin "SoyFutbol" in dieser Woche und stellte die Frage: Wird dieser Trainer einfach "überbewertet"?

Harte Kritik von Suárez

Uruguays Altstar Suárez sieht das so. Er trat wegen Bielsa aus der Nationalmannschaft zurück und plauderte später in mehreren Interviews über seine Erfahrungen bei der Copa América 2024: "Es gab Spieler, die ein Treffen mit ihm vereinbarten, um den Trainer zu bitten, uns zumindest 'Guten Morgen' zu sagen", erzählte er. Mittlerweile spielt Suárez (39) zusammen mit Lionel Messi bei Inter Miami und wird von Uruguays Fans jedes Mal lautstark gefeiert, wenn er bei einem WM-Spiel auf der Tribüne zu sehen ist.

Bielsas Aufgabe macht das nicht leichter. Aber der Trainer blendet das weitgehend aus ("Luis Suárez schuldet mir keine Entschuldigung"). Dazu kann er zumindest noch auf die Loyalität seiner jüngeren Spielen setzen: "Wir müssen selbstkritisch sein, Korrekturen vornehmen, hart arbeiten und den Kopf oben behalten", sagte Nicolas de la Cruz vor dem Spanien-Spiel. "Oder wie wir in Uruguay sagen: Wir müssen Scheiße fressen!".