Urteilsspruch Südkoreas Ex-Präsident Yoon droht die Todesstrafe

Seit dem vergangenen Sommer wird Südkorea vom links-zentristischen Lee Jae Myung regiert, dem damaligen Oppositionsführer. Dessen Demokratische Partei ist in der Bevölkerung vergleichsweise beliebt. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup kommt die regierende Demokratische Partei aktuell auf Zustimmungswerte von 44 Prozent.

Das konservative Lager hingegen hat seit der von Yoon Suk Yeol ausgelösten Staatskrise deutlich an Rückhalt verloren. Die Zustimmung für die People Power Party, der Yoon bis zu seinem Austritt im Mai angehörte, liegt mittlerweile nur bei 22 Prozent.