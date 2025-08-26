Erfurt (dpa/th) - Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Justiz sieht der Thüringer Richterbund eine ganz klare Grenze. "Was aus meiner Sicht gar nicht geht, ist, dass Sie sich von ChatGPT die Urteile schreiben lassen", sagte der Landesvorsitzende des Richterbundes, Holger Pröbstel, der Deutschen Presse-Agentur. Die Findung eines Urteils müsse immer Aufgabe eines Richters sein und bleiben. "Sonst können Sie die Justiz gleich ganz abschaffen", so Pröbstel. Die KI dürfe für Gerichte – und auch für Staatsanwaltschaften – immer nur ein Hilfsmittel sein. "Sie darf aber nie den Richter ersetzen."