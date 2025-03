Von der Türkei über den Balkan nach Deutschland

Demnach hatte das Duo die vier syrischen Staatsbürger im Juni 2024 an einem Bahnhof nahe der Grenze zu Österreich mit dem Auto abgeholt, um sie nach Wolfsburg zu fahren. Bei einer Polizeikontrolle an der Raststätte bei Feucht in Mittelfranken flog die Gruppe auf.