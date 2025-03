Nürnberg (dpa/lby) - Der Prozess um den Mord an einem Bewusstlosen auf einem Bahngleis könnte in eine weitere Runde gehen. Die Verteidigung habe für alle drei Angeklagten Rechtsmittel eingelegt, sagte eine Justizsprecherin. Das Nürnberger Landgericht hatte einen 32-Jährigen in der vergangenen Woche zu lebenslanger Haft verurteilt, die beiden Mitangeklagten zu 9 und 13 Jahren Haft.