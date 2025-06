Hersbruck (dpa/lby) - Ein wegen Mordversuchs an seiner von ihm getrennten Frau verurteilter 41-Jähriger hat Revision gegen das Urteil des Landgerichts in Nürnberg eingelegt. Das teilte eine Justizsprecherin auf Nachfrage mit. Die Kammer hatte den Syrer am Montag vergangener Woche auch wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen verurteilt.