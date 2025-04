Aschaffenburg - Ein Feuerwehrmann geht wegen mehrfacher Brandstiftung am Untermain mehrere Jahre ins Gefängnis. Das Urteil sei rechtskräftig, teilte eine Sprecherin des Landgerichts in Aschaffenburg mit. Dieses hatte den 47-Jährigen vor etwa zwei Wochen zu fünf Jahren und neun Monaten Haft wegen Brandstiftung in elf Fällen und versuchter Brandstiftung in zwei Fällen verurteilt.