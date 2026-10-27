Das war eine Menge Arbeit für das Sportgericht des Fußballkreises Rhön-Rennsteig. Was war passiert? Im Kreisoberliga-Punktspiel SV Jüchsen gegen die SG FC Rennsteig kam es kurz vor dem Ende zu einem Spielabbruch. Beim Stand von 3:1 für die Gastgeber verließen die Gäste das Spielfeld. Zuvor hatte es einen Platzverweis, eine Gelb-Rote Karte für sie gegeben. Ursächlich für den Abbruch war nach Aussage des FC Rennsteig aber eine Drohung gegen eines seiner Teammitglieder.
Urteile gefällt Sechs Monate Sperre für Rennsteigs Trainer
Ralf Ilgen 27.10.2026 - 13:15 Uhr