Das war eine Menge Arbeit für das Sportgericht des Fußballkreises Rhön-Rennsteig. Was war passiert? Im Kreisoberliga-Punktspiel SV Jüchsen gegen die SG FC Rennsteig kam es kurz vor dem Ende zu einem Spielabbruch. Beim Stand von 3:1 für die Gastgeber verließen die Gäste das Spielfeld. Zuvor hatte es einen Platzverweis, eine Gelb-Rote Karte für sie gegeben. Ursächlich für den Abbruch war nach Aussage des FC Rennsteig aber eine Drohung gegen eines seiner Teammitglieder.