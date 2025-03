Urteile: Bewusstlosen auf Gleis gelegt - Lange Haft wegen Mordes

Die drei Leiharbeiter aus Litauen hatten den 48-Jährigen demnach im April 2024 in Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern nach einem Streit in einer Monteurunterkunft bewusstlos geprügelt, zu den nahe gelegenen Schienen geschleppt und auf ein Gleis gelegt. Kurze Zeit später wurde der Mann von einem Autotransportzug überfahren und starb.