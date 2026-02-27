Urteil: Vier Jugendliche nach Tod in Zella-Mehlis verurteilt

Meiningen (dpa/th) - Wegen des Todes eines 23-Jährigen in Zella-Mehlis sind vier Jugendliche zu Bewährungs- und Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Meiningen verhängte gegen zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren Freiheitsstrafen von dreieinhalb beziehungsweise viereinhalb Jahren. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Mädchen erhielten Bewährungsstrafen von einem Jahr und acht Monaten sowie von einem Jahr und sechs Monaten. Die vier Angeklagten wurden nach Gerichtsangaben in dem nicht öffentlichen Prozess der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen.