Was wirklich geschehen ist, in jener Nacht im vergangenen Sommer, ehe der Mann, wie er selbst sagt, „ausgerastet“ ist, wissen nur die, die dabei waren. Der Angeklagte, er ist Anfang 40, hat einem vermeintlichen Rivalen Verletzungen zugefügt, die den zwar nicht in konkrete, doch aber in abstrakte Lebensgefahr gebracht haben. Seine Gefährtin, die ihn vermeintlich betrogen haben soll, hat er geschlagen, getreten und am nächsten Tag gewürgt, bis sie keine Luft mehr bekam. Die Frau hat sich inzwischen mit dem Mann in der U-Haft verlobt.