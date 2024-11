Kriminalität Vater auf Jagd getötet - 19-Jähriger muss in Psychiatrie

Der psychisch erkrankte junge Mann aus Ludwigsburg in Baden-Württemberg hatte am 1. Mai dieses Jahres seinen 54 Jahre alten Vater bei einem Jagdausflug bei Burgbernheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gezielt von hinten erschossen. Die Tat gestand der damals 18-Jährige seiner Mutter am Telefon und stellte sich dann der Polizei. Spaziergänger fanden die Leiche des Vaters. Der junge Mann kam in eine psychiatrische Einrichtung.