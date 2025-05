Nach der Rückkehr in der Wohnung sei ein "Ehevertrag" geschlossen worden, in dem sich die Frau zum unbedingten Gehorsam dem Angeklagten gegenüber verpflichtet habe. Im Falle eines Ehebruchs drohte der Frau demnach der Tod. Laut Gericht kam auch dieser "Ehevertrag" auf Initiative der Frau zustande, die in Pflegefamilien aufgewachsen sei.