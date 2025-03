Urteil: Russe wegen Mordes an ukrainischen Soldaten verurteilt

Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag von Oberstaatsanwalt Maximilian Laubmeier. Dieser ging davon aus, dass Hintergrund des Streits der russische Angriffskrieg in der Ukraine war. Laubmeier hatte argumentiert, der Russe habe sich durch den Streit in seinem Nationalstolz verletzt und in seiner übersteigerten Feindseligkeit gegenüber ukrainischen Soldaten bestätigt gefühlt.