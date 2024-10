Begründete Zweifel an der erforderlichen Mindesttreuepflicht des Klägers würden sich bereits aus der aktiven Parteimitgliedschaft ergeben, so das Gericht. Die Partei sei aus Sicht der Verfassungsschutzbehörden extremistisch und verfüge über eine am "Führerprinzip" ausgerichtete interne Parteistruktur. "Das Parteiprogramm beruht insbesondere auf der Vorstellung der Ungleichwertigkeit von Menschen und der daran anknüpfenden rechtlichen Ungleichbehandlung, die gegen Grundwerte der Verfassung verstößt", hieß es in einer Mitteilung des Gerichts.