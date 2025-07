Der Bulgare hatte die Geschädigte dem Urteil zufolge im Juli 2024 an einer Bushaltestelle in Bergrheinfeld bei Schweinfurt abgepasst und ohne Vorwarnung mit der spitzen Seite eines Schlosserhammers 13 Mal auf ihren Kopf eingeschlagen. Danach warf er die Frau in den Kofferraum seines Autos und fuhr weg. Ein Zeuge rief die Polizei, die den Mann kurz darauf festnahm.