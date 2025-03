Gemünden am Main (dpa/lby) - Der Strafprozess um die Sprengung einer Kugelbombe zum Jahreswechsel vor zwei Jahren in Würzburg geht in die nächste Instanz. Die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte legten Berufung gegen das Urteil ein, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.