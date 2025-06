Der Angeklagte und das Opfer stammen aus derselben Gegend in Vietnam und engagierten sich seit Jahrzehnten in Deutschland in der vietnamesischen Gemeinschaft. Der Mann hatte bereits eingeräumt, den 63-Jährigen mit dem Hammer getötet zu haben - allerdings sei dies aus Notwehr geschehen. Notwehr oder eine Affekthandlung stellte die Kammer nicht fest.